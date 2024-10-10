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ABD'de enflasyon beklentileri aştı

ABD'de enflasyon beklentileri aştı
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon eylül ayında yıllık bazda yüzde 2,4 artış kaydetti. Ağustos ayında yıllık artış yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşirken, eylül ayına yönelik piyasanın artış beklentisi yüzde 2,3 seviyesinde belirlenmişti.

Öte yandan, tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi ise yüzde 0,1 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3,3 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

Fed’in 4 yıl aranın ardından faizleri 50 baz puan indirdiği toplantıya ilişkin yayımlanan tutanaklarda ise "neredeyse tüm yetkililerin enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirttiği" aktarılmıştı.

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Etiketler abd enflasyon beklenti eylül enflasyonu
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