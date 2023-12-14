Banka hesaplarındaki mevduatlar için devlet güvencesi tutarı değişti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını 2024’ten itibaren 400 bin liradan 650 bin liraya yükseltti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları ile TMSF tarafından tahsil olunacak primlere dair yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TMSF Fon Kurulu'nun kararı ile, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarı artırıldı.

Buna göre, bankalardaki mevduatın 400 bin lira olan devlet güvencesine tabi tutarı, 1 Ocak 2024'ten itibaren 650 bin lira olarak belirlendi.

TÜRK LİRASI MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 50'YE DAYANDI

Merkez Bankası'nın 6 aydır süren faiz artırımları mevduat faizlerine yansımıştı. Merkez Bankası verilerine göre, 1 aya kadar vadeli mevduatta ortalama faiz yüzde 40,77 oldu. Mevduata 1-3 aya kadar vadelide yüzde 49,33, 6 aya kadar vadelide 48,87, 1 yıla kadar vadelide ise yüzde 45,12 faiz verildi. Tüm bunların yanında Kur Korumalı Mevduat hesaplarından TL'ye dönüş yapanlara daha yüksek faiz uygulanıyordu. Uzmanlar ise, TL mevduatlarının yakın dönemde yüzde 50'yi aşmasını bekliyor.