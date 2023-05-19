Bankada parası olana müjde! Mevduat faizi oranları rekor kırdı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına katılım rekor üstüne rekor kırarken, bankaların mevduat faizi oranları da 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Bankaların mevduat faizleri 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayında politika faizini yüzde 8.50'de sabit tutmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın anketine göre, 25 Mayıs Perşembe günü yapılacak toplantıda ise politika faizinin sabit bırakılması bekleniyor.

100 BİN LİRANIN AYLIK FAİZ GETİRİSİ

Ancak mevduat faizleri yükselmeye devam ediyor. Bankaların hoşgeldin faizi oranları yüzde 33'e çıktı. 100 bin liranın aylık faiz getirisi 2 bin 748 TL oldu.

1 MİLYON LİRANIN AYLIK FAİZ GETİRİSİ

1 milyon liranın 32 günlük faiz getirisi ise 26 bin 652 TL'ye çıktı.



Riskli yatırımlardan uzak durmak isteyenler birikimlerini garanti para olarak görülen vadeli mevduatlarda değerlendirmeyi tercih ediyor.

KKM'DE REKOR ARTIŞ

BDDK 12 Mayıs haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 346 milyar 755 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

12 Mayıs haftasında KKM hesaplarında 143 milyar 631 milyon liralık artış yaşandı. Bu KKM'deki en yüksek haftalık artış olarak kayıtlara geçti.

Son verilerle beraber KKM hesaplarında 18 hafta üst üste artış yaşanmış oldu. Söz konusu 16 haftada hesaplarda 976 milyar 746 milyon liralık artış yaşandı.

FAİZ LİMİTİ KALDIRILDI

KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi ortalama yüzde 20'nin üzerine çıktı.