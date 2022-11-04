Beklenen haber geldi, altcoinler hareketlendi

Merakla beklenilen ve çarşamba günü açıklanan Fed’in 75 baz puanlık faiz artışının ardından altcoinlerde hareketlilik yaşandı.

Fed’in yüzde 2 enflasyon oranına ulaşma hedefindeki kararlılığını belirtmesine ek olarak faiz artışındaki sertliğini azaltabileceğine yönelik açıklamaları kripto para piyasalarını hareketlendirdi. Bu açıklamalar sayesinde kısa süreli sert yükselişler gerçekleştiren altcoinler, yeni yatırımcıların kripto para piyasalarına girmesini de sağlayabilir. Muhtemel yeni sermaye girişlerinin etkisi ve kurumsal yatırımcının ilgisiyle kripto para piyasalarında yeni bir yükseliş rallisi yaşanabilir.

Ripple (XRP)

Gün içerisinde 0,5 dolar seviyesini aşmayı başaran ve bu seviye üzerinde kalma mücadelesi veren Ripple (XRP), Sec ile devam eden dava sürecindeki gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Son olarak Sec’in mahkeme heyetinden 30 Kasım’a kadar ek süre istemesi Ripple tarafından tepki gösterilmesine neden oldu. Bu durumla birlikte Ripple (XRP) aleyhine gelişmeler yaşanması fiyatlamaları olumsuz etkileyebilir.

Ripple (XRP) an itibari ile 0,487 dolar seviyelerinde alıcıları ile buluşuor. Ripple (XRP)’nin 20 günlük hareketli ortalaması 0,464 dolar seviyesinin üzerinde gerçekleştireceği günlük kapanışlar, yükseliş trendinin devam edebilmesi adına yüksek önem taşımaktadır. Günlük bazda RSI(14) değeri 58,31 seviyelerinde olumsuza yakın ve STOCHRSI(14) değeri ise 100,00 seviyelerinde olumlu olarak görülmektedir. XRP için önemli destek seviyeleri 0,441/0,453/0,467 önemli direnç seviyeleri ise 0,498/0,513/0,539 olarak öngörülmektedir.

Cardano (ADA)

0,40 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasına devam eden Cardano (ADA), Ethereum’un pazar payını kazanmayı hedefliyor. Son günlerde sert yükselişler kaydeden altcoinler arasında yer almayan ve yükseliş potansiyelini koruyan Cardano (ADA) 30 ve 200 günlük hareketli ortalamalarını aşmayı başararak yükseliş hareketini hızlandırabilir.

Cardano’nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, yeni açıklamalarda bulunarak birçok kripto varlığın testlerden geçmesi gerektiğini belirterek, son dönemde yaşanan siber saldırılar gibi olayların yeni yatırımcıları ürküttüğünü ve bu nedenle kripto para piyasalarının yükselişinin yavaşladığını vurguladı. Cardano kurucusunun ileriki süreçte yeni ortaklıklar açıklaması ve Cardano’nun yeni etki alanları oluşturması Cardano (ADA) fiyatlanmasında olumlu etkiler gösterebilir.

An itibariyle 0,407 seviyelerinde alıcılarıyla buluşan Cardano (ADA) 20 günlük hareketli ortalaması olan 0,3813 seviyesinin üzerinde ve 50 günlük hareketli ortalaması olan 0,4101 ABD Doları seviyesinin altında hareketine devam etmektedir. Cardano’nun (ADA) 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştirmeyi başarması yükselişinin hızlanmasını sağlayabilir. Günlük bazda RSI(14) değeri 54,39 olarak gözükürken STOCHRSI(14) değeri 84,4 seviyelerinde olumlu durumdadır. Cardano (ADA) için önemli destek seviyeleri 0,343/0,362/0,387; önemli direnç seviyeleri ise 0,421/0,441/0,472 olarak öngörülmektedir.

Doviz.com