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  4. 28 Aralık 2018 12:53

Açlık sınırı 2 bin TL'ye dayandı

Türk-İş'e göre, aralık ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı bin 941 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 323 lira oldu.

Açlık sınırı 2 bin TL'ye dayandı
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.

Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının bin 941 lira, yoksulluk sınırının ise 6 bin 323 lira olduğunu belirledi.

Geçen yıl aralık ayında açlık sınırı bin 608 lira, yoksulluk sınırı 5 bin 238 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı bin 943 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 328 liraydı.

Türk-İş açıklamasında asgari ücretin uzun bir aradan sonra açlık sınırının üzerine çıktığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2019 yılı için net asgari ücret 2.020,90 TL olarak kararlaştırılmış ve uzun bir aradan sonra dört kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak belirlenen tutarın üstüne çıkılmıştır" denildi.

Türk-İş raporunda, "Gıda harcaması çalışmasına temel alınan beslenme kalıbında yer alan ürünlerin fiyatları, özellikle marketlerde, ülke genelinde yürütülen enflasyonla mücadele kapsamında indirimlidir... Hesaplamada dikkate alınan kıyma ve kuşbaşı etin kilogram fiyatı 1 TL daha düşük oldu. Aynı şekilde tavuk fiyatı da geriledi" görüşüne yer verildi.

 

 

 

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