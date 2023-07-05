Memur maaş zammı ile seyyanen zam açıklandı

AK Parti iktidarı, memur maaşlarına yapılacak zam ve ödenecek seyyanen zamma ilişkin yasa teklifini TBMM'ye sundu. Buna görememurlar yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zam alacak. En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler memurlara yönelik refah payını da içeren kesin zam oranlarının yer aldığı yasa teklifini TBMM'ye sunduklarını belirterek teklifin detaylarını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "2023 Temmuzunda 22 bin 17 TL'ye çıkarılacaktır. Toplam artış oranı yüzde 86'yı bulacaktır. Seyyanen 8 bin 77 lira zam öngürüyoruz" dedi. Buna göre memurlar yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zam alacak. En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak.

TEKLİFTE EMEKLİ ZAMMI YOK

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı teklifte yok. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Teklifte emekli maaşına yönelik bir düzenleme yer almadı.

Güler konuyla ilgili olarak "8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz.” dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, açıklamasında şunları kaydetti;

Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor. Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.

AK Parti Grup Başkanı Güler şu ifadeleri kullandı:

Uzun zamandır yaptığımız çalışmalarda istişareler neticesinde son şekil verildi. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz.

En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle birlikte yüzde 86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise yüzde 142 artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama yüzde 74'e karşılık gelmektedir. Kümülatif oranı yüzde 129 artışı sağlamış olacağız.

İşçilerin refah sevilerinin artırılması için asgari ücreti 11402 lira olarak belirlemiştik.

Her yıl asgari ücert desteği sağladık. 2023 yılında da devam ettirilmesi ve tutarın 500 liraya çıkarılmasını öngörüyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin büyüklüğü nedeniyle yüzyılı depremi üzerine tüm tedbirler bakanlık ve kamu kurumlarımız tarafından alınmıştır.

Memur-Sen en düşük 25 bin 860 TL maaş istiyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, en düşük memur maaşının 25 bin 860 liraya çıkarılmasını talep etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, en düşük memur maaşının 25 bin 860 liraya yükseltilmesini istedi. Yalçın, en düşük maaşın 22 bin liraya yükseltecek düzenlemeye ek olarak yüzde 17,55'lik artış talebinde bulundu. "Adil, doğru ve hakkaniyetli olan hayata geçmiş olacaktır." diyen Yalçın, aksi takdirde kayıpların telafi edilmeyeceğini kaydetti.

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

Haziran ayı enflasyon verileri için meraklı bekleyiş bugün son buldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyordu. Ancak bu ay bu tarih değişti ve Haziran ayı enflasyon rakamları, bugün ( 5 Temmuz 2023 Çarşamba ) saat 10.00'da açıkladı.

Buna göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %40,42, aylık %6,50 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %6,50, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,42 ve on iki aylık ortalamalara göre %86,59 artış gösterdi.

ENAG ile TÜİK arasındaki makas açıldı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Temmuz'da yayımlamıştı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 8.54 arttı. E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 108.58 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise yüzde 50.53 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan önce Haziran 2023 enflasyon verisini açıkladı.

3 Temmuz Pazartesi günü enflasyon açıklamasını yapan ENAG, enflasyonun 2023 Ocak-Haziran döneminde yüzde 50.53 olduğunu duyurdu.

ENAG'tan yapılan açıklamada, "ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında %8.54 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %108.58 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise %50.53 oldu." denildi.