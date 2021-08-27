''Yüzde 20 zam yapıldı'' denilen doktor maaşları düşürüldü

Resmi Gazete'de yayımlanan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile doktor maaşları düşürüldü.

25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme" ile doktorların maaşları düşürüldü.

Söz konusu kararla birlikte ebe, hemşire, sağlık memuru, laborant, anestezi, radyoloji, tıbbi sekreter, tekniker, teknisyen, mühendis, VHKİ, hizmetli, şoför, memur, şef vb. genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlar ve Adli Tıp Kurumu çalışanları gibi sağlık çalışanlarının döner sermaye sabit ek ödemesine yüzde 20 oranında zam getirildi.

Yani söz konusu zam doktorların dışında kalan sağlık çalışanlarını kapsıyor. Bu zam da döner sermayeden doktorların aldığı paydan kesilerek gerçekleştirileceği için doktorların maaşlarının düşürülmesi anlamına geliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte maaşlarda yaşanacak olan değişiklikler doktor harici sağlık personelini sevindirse de doktor maaşlarında düşüşe neden olacağı için tartışmalara yol açtı.

EKŞİ SÖZLÜKTE GÜNDEM OLDU

Doktor maaşlarının düşürülmesi ekşi sözlük'te de gündem oldu.

fossadei isimli kullanıcı "Sağlık ve sosyal hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme madde 45 de ek ödeme zammından bahsederken madde 4 ve 5 e göre uygulanır demekte.madde 4 ve 5 tabip dışı personeli kapsıyor" ifadesini kullandı.

Doktor maaşlarının nasıl düşürüldüğünü de açıklayan fossadei isimli kullanıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi gazeteye göre gerçekleşmiş olan durumdur. Yeni yapılan sözleşmeye göre doktor dışındaki sağlık personellerinin sabit ek ödemelerine %20 oranında zam yapılmış olup bu zam doktorların döner sermaye aldığı bütçeden kesilecek. Bilmeyenler için şöyle açıklayayım doktor, hemşire vb. sağlık çalışanları ana maaşını 2 kalemde alır maaş+sabit ek ödeme diye. Burada maaş kısmı genelde komik ücretler olup sabit ek ödeme ile ortalama bir maaşa çevrilir. İşin önemli kısmı maaş maliye tarafından ödenirken sabit ek ödeme hastane gelirleri tarafından ödenir. Hastane gelirleri, sabit ek ödeme vb temel dağıtımlar yapıldıktan sonra doktorların o ayki performans puanına göre döner sermaye ek ödemesi olarak dağıtılır (ki son zamanlarda zaten çoğu hastane doğru düzgün bir döner sermaye vermemektedir). Yeni yapılan düzenleme ile doktor dışındaki personele bu oranda paraların verilebilmesi için doktorların döner sermayesi kesilecek ve yardımcı sağlık personeline zam olarak gidecek."