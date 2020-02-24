Araç sahiplerine kötü haber: Benzine okkalı zam !

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 16 kuruş zam geldi. Fiyat artışının pompa fiyatlarına yansıyacağı öğrenildi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 16 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

BENZİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLDU?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 6,82 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,73 liradan 6,89 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 6,99 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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