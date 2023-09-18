Fitch, Türkiye’deki 11 şirketin not görünümünü değişitrdi
Fitch Ratings, Türkiye’ye yönelik not görünümünü yükseltmesinin ardından Türkiye’deki 11 şirketin not görünümünü de yükseltti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından 11 şirketin notu görünümünde revizyona gitti.
Fitch'in görünümünü negatiften durağana çıkardığı şirketler ise şöyle sıralandı:
Arçelik, Aydem, Emlak Konut, Pegasus, OYAK, THY, Şişe Cam, Türk Telekom, Turkcell, Ülker ve Rönesans GYO.
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