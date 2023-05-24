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Hizmet sektöründe güven azaldı

Hizmet sektöründe güven azaldı
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TÜİK mayıs ayının hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksini açıkladı. Buna göre, güven endeksi bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,6 azalırken perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe ise yüzde 4,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksini açıkladı. Hizmet sektöründe güven endeksi nisan ayında 118,1 iken mayısta 117,4’e geriledi. Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu 0,8 oranında arttı.

Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep nisanda 1,6 oranında artış gösterdi. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında geriledi.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNDE İŞ HACMİ BEKLENTİSİ ARTTI

Perakende ticaret sektörü güven endeksi nisanda 116,2 olarak ölçülmüştü. Bu oran mayısta 116,7’ye yükseldi. Perakende ticaret sektörü iş hacmi 3 ayda 0,2 oranında arttı. Mevcut mal stok seviyesi 2,4 oranında geriledi. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi beklentisi ise yüzde 3 artış gösterdi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENİYOR

İnşaat sektöründe güven endeksi nisanda 88,4 oldu. Mayıs ayında bu oran yükselerek 92,2’ye çıktı. İnşaat sektöründe alınan siparişlerin mevcut düzeyi nisanda 2,9 arttı. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi de yüzde 5,5 oranında yükseldi.

 

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