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  3. 21 Aralık 2020 14:39

İşte AB'nin Pfizer /BioNTech aşısı için ödediği ücret

Pfizer/BioNTech aşısının Avrupa’da onay alması beklenirken, Reuters tarafından aşı fiyatlarına dair iç yazışmalar ortaya çıkarıldı. Buna göre Avrupa Birliği, doz başına 144,90 TL ödedi.

İşte AB'nin Pfizer /BioNTech aşısı için ödediği ücret
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Avrupa Birliği’nin Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı için doz başına 15.5 Avro ödediği anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Reuters haber ajansının ulaştığı belgeye göre, AB, doz başına 15.5 Avro (144,90 TL)  ödemeyi kabul etti. İç yazışmalara dayandırılan habere göre AB, 300 milyon doz almak için yaptığı başvuruda fiyatı gizli tutmuştu.

ABD'nin aynı aşıya 100 milyon doz için gerçekleştirdiği anlaşmada, doz başına 19.5 (149,97 TL) dolar ödediği belirtildi.

Pfizer aşısını sipariş eden bazı ülkeler ise şu şekilde (milyon doz):

Kanada 20

İngiltere 40

Japonya 120

Peru 9,9

Meksika 15,5

BBC Türkçe / Reuters

Pfizer / BioNTech , doz başı ücret
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