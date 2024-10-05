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Mahfi Eğilmez tek haneli enflasyonun formülünü verdi

Mahfi Eğilmez tek haneli enflasyonun formülünü verdi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için 2026 yılını işaret ederken, iktisatçı Mahfi Eğilmez, enflasyonun tek haneye inmesi için yapılması gerekenleri sıraladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz. 2026'da ise yeniden ülkemizi tek haneli rakamlarla buluşturmak istiyoruz." demişti.

Enflasyonla mücadelede en çok yapısal reformlara dikkat çeken Mahfi Eğilmez, Türkiye'de son yaşanan olayları da kapsayan enflasyonu tek haneye indirmenin formüllerini sıraladı.

Mahfi Eğilmez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

- Hukuk dışılığı, liyakat dışı atamaları, demokrasi yokluğunu, kadın ve çocuk cinayetlerini, yolsuzlukları, orman yangınlarını, çevre katliamını, kamu parasının israfını tek haneye düşüremezsek enflasyonu tek haneye düşüremeyiz.”

- Bazıları diyor ki Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te, Katar'da, BAE'de ne hukuk var, ne demokrasi ne liyakat, ne de diğerleri ama enflasyon da yok ona ne diyorsun? Evet bunlarda bu sayılanlar yok ama petrol var. Bizde o yok.

- Bir de Venezuela var: Hem petrolü var, hem enflasyonu. En inanılmazı o.

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Etiketler Mahfi Eğilmez tek haneli enflasyon enflasyon tek haneli enflasyon formülü
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