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Mehmet Şimşek, IMF başkan yardımcısıyla görüştü

Mehmet Şimşek, IMF başkan yardımcısıyla görüştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanaı Mehmet Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopihath ile görüştü.

Gopinath görüşmenin fotoğraflarını sosyal medyasından, "Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dünyanın görünümü  üzerine  mükemmel  sohbet" notuyla  paylaştı. Gopinat, fotoğrafta Bakan Şimşek'i de etiketledi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath’ın X hesabından kendisini etiketlediği paylaşıma karşılık bir etkileşimde bulunmadı.

ŞİMŞEK'E ÖVGÜ: BİZ DE BU POLİTİKAYI TAVSİYE EDERDİK

IMF Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Türkiye'deki 'reform programını' desteklediklerini ifade etti.  Kammer, geçen yılın ortalarında Türkiye'de bir politika değişikliği gördüklerini, parasal tarafta ciddi bir sıkılaşma ve mali tarafta deprem nedeniyle artan harcamaları karşılamak da dahil olmak üzere mali konsolidasyon olduğunu söyledi.

Etiketler mehmet şimşek görüşme imf
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