Şimdi de süt krizi! Üretim düşüyor

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Milletvekili Orhan Sarıbal “Toplumun yüzde 60’ı açlık sınırının altında. Artık sofralar küçüldü, süt tüketimi çocuklarla sınırlandı” dedi.

Birgün’den Rıfat Kırcı’nın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı. Ancak sütten üretilen temel gıdalarda ciddi bir düşüş var. Buna göre eylül ayında ticari süt işletmelerinin içme sütü üretimi geçen yılın ayına göre yüzde 6 azaldı. Ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 azaldı.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi de yüzde 9,1 azaldı. Ancak ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 855 bin 92 ton üretim gerçekleşti.

TÜİK verilerinde peynir üretimindeki düşüş de dikkat çekti. Eylül ayında üretilen inek peyniri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitlerinde ise yüzde 30,8 azalış kaydedildi. Bu azalış ocak-eylül dönemine de yansıdı. İnek peynirinde ocak-eylül üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,02 ve diğer peynirlerde ise yüzde 4,6 azalış kaydedildi.

TAVUK ÜRETİMİ ARTTI

TÜİK kümes hayvancılığı üretimi verilerini de paylaştı. Buna göre, eylülde 198 bin 817 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla kıyasla yüzde 14,2 arttı.

Türkiye’de eylülde 1 milyar 614 milyon 681 adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken, yıllık bazda yüzde 0,2 düşüş gözlemlendi.

Bu yılın eylül ayında 109 milyon 896 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Eylül 2020’ye kıyasla yüzde 14,5 arttı.

Aynı ayda hindi etinin 4 bin 486 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 1,7 düşüş görüldü.

SOFRALAR DARALDI

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Milletvekili Orhan Sarıbal içme sütü ve süt ürünleri üretimindeki düşüşü BirGün’e değerlendirdi. Sarıbal, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını hatırlatarak “Toplumun yüzde 60’ından fazlası açlık sınırının altında kalan asgari ücretlere yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bu durum tüketime de yansıyor” dedi.

Sarıbal şu değerlendirmede bulundu: “Ekonomi öyle bir hal aldı ki süt içme alışkanlığı ne yazık ki çocuklarla sınırlandı. Marketlere giren yurttaşlar peynire erişemiyor artık. Tüketilmesi gereken gıda maddeleri alınmaz durumda. Sofralardaki ürünler azalıyor.”

Birgün