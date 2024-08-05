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Temmuz enflasyonu açıklandı

Temmuz enflasyonu açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz 2024 ÜFE ve TÜFE rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon temmuzda yüzde 61,78 oldu. Tüketici fiyatları temmuz ayında yüzde 3,23 artış gösterdi. Veriler, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın 7'nci enflasyon verisi olan Temmuz ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı.

Buna göre; 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,78, aylık %3,23 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,93 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %41,37 arttı, aylık %1,94 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,55 artış gösterdi.

ENAG'a göre yıllık artış yüzde 100,88

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. 

ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklentisi neydi ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,51 artacağını tahmin etmişti. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,00 en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyordu. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 olarak yer aldı. 

 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz 2024

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %41,37 arttı, aylık %1,94 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,55 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları(%), Temmuz 2024

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz 2024 ÜFE ve TÜFE rakamlarını açıkladı.

 

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı(%), Temmuz 2024

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz 2024 ÜFE ve TÜFE rakamlarını açıkladı.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %41,84 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %60,34 artış, imalatta %41,84 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %25,27 artış ve su temininde %75,40 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %36,96 artış, dayanıklı tüketim mallarında %49,78 artış, dayanıksız tüketim mallarında %55,41 artış, enerjide %31,09 artış ve sermaye mallarında %40,06 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz 2024 ÜFE ve TÜFE rakamlarını açıkladı.

 

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz 2024 ÜFE ve TÜFE rakamlarını açıkladı.

 

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,42 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,55 artış, imalatta %1,42 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,37 artış ve su temininde %5,28 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,57 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,20 artış, dayanıksız tüketim mallarında %0,58 artış, enerjide %6,28 artış ve sermaye mallarında %1,78 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Temmuz 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz 2024 ÜFE ve TÜFE rakamlarını açıkladı.

 

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Temmuz 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz 2024 ÜFE ve TÜFE rakamlarını açıkladı.

 

 

 

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