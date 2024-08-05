Temmuz 2024 TÜFE (Tüketici Enflasyonu) belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 7'nci enflasyon verisi olan Temmuz 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Temmuz 2024 TÜFE rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 7'nci 31 Mart yerel seçimleri sonrasında 5'inci enflasyon verisi olan Temmuz 2024 TÜFE rakamlarını açıkladı.

Buna göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,78, aylık %3,23 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,93 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Temmuz 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,50 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2024

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %8,08 ile konut oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Temmuz 2024

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 115 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %60,31, aylık %2,47 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,37 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Temmuz 2024

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,78, aylık %3,23 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,93 olarak gerçekleşti.