Türkiye ile Kanada arasında nükleer işbirliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada'da düzenlenen PDAC Kongresi'nde Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ) ile Kanada merkezli AtkinsRealis arasında iş birliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

Türkiye, nükleer enerji kapasitesini artırmak ve enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla rotasını Kanada’ya çevirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Toronto'da gerçekleştirilen Kanada Maden Araştırmacıları ve Geliştiricileri Derneği (PDAC) Kongresi tarihi bir mutabakat zaptına şahitlik etti.

TÜNAŞ ve AtkinsRealis İş Birliği

Ziyaret kapsamında, Türkiye’deki nükleer santrallerin geliştirilmesinden sorumlu TÜNAŞ ile Kanada’nın nükleer devlerinden AtkinsRealis arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bakan Bayraktar ve Kanadalı mevkidaşı Tim Hodgson'un refakat ettiği törenle, iki ülke arasında nükleer teknoloji transferi ve bilgi paylaşımının yolu açıldı.

Odak Noktası: CANDU Reaktör Teknolojisi

Anlaşmanın en kritik maddesini, Kanada’nın dünyaca ünlü CANDU (Canada Deuterium Uranium) reaktör teknolojisi oluşturuyor. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu teknolojinin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Dünyada güvenilirliğini kanıtlamış ileri teknolojilerden biri olan Kanada’nın CANDU reaktör teknolojisinin ülkemizde uygulanabilirliğinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi mutabakatın en stratejik başlığıdır."

Türkiye'nin nükleer enerji kapasitesini artırma hedefine vurgu yapan Bayraktar, enerji sepetini çeşitlendirmek için iki ülke arasındaki ortak çalışma potansiyeline büyük önem verdiklerini belirtti. Bu hamleyle Türkiye, nükleer enerjide tek bir teknolojiye bağımlı kalmadan küresel standartlarda bir altyapı oluşturmayı hedefliyor.

DHA