''Yüksek kur ve pandemi, e-ticareti zirveye taşıdı''

Pandemi ile birlikte ticaret hayatında birçok anlayış kökten değişmeye başlarken Türkiye’nin büyük bir hızla artan e-ticaret hacmi yüksek kurun da etkisiyle altın çağını yaşıyor.

Ticaret Bakanlığın verilerine göre 2020 yılında küresel e-ticaret yüzde 23 artarak 4.3 trilyon dolara yükselirken ülkemizin e-ticaret hacmi ise bir önceki yıla göre yüzde 66 artışla 136 milyar TL'den 226 milyar 220 milyon TL'ye yükselmişti. 2021 ilk yarıyıl e-ticaret hacminin de bir önceki yılın aynı dönemine göre %75,6’lık bir artış gösterdiği açıklandı. Türkiye Bilişimciler Derneği’nin (TÜBİSAD) araştırmalarına göre de e- ticaretin Türkiye’ye toplam vergi katkısı 56 milyar TL, gayri safi katma değer katkısı 253 milyar TL olurken istihdam katkısı ise1.9 milyon kişi olarak gerçekleşti. 2022 yılında Türk e-ticaret pazar hacminin toplam 1 trilyon TL seviyesine yaklaşması beklenirken, uzmanlar uygulanan yüksek kur politikasının yabancılar açısından Türkiye pazarının cazibesini arttırdığını vurguluyor.

Dünyada ve Türkiye’de gelişen teknoloji ile birlikte her geçen gün büyüyen, Pandemi etkisiyle hızla değer kazanan e-ticaret sektörü, artık her kesimden insanın ticaret yapabildiği, sanal mağazalar açarak ürün alıp satabildiği dev bir pazar haline geldi. Araştırmalara göre pandemi döneminde online alışverişi tercih edenlerin oranı ortalama olarak %40 civarında arttı. Bu da ticarete ilgi duyan herkesin iştahını kabartıyor. Ayrıca yüksek kurun sağladığı avantajlar uluslararası firmaların Türkiye pazarına ilgisini arttırdı. Türk ürünleri yurtdışında her zamankinden çok daha fazla talep görüyor.

“Yüksek kur Türk ürünlerine talebi arttırdı”

“Bazen krizler aynı zamanda içerisinde fırsatları da barındırır. Türkiye için yükselen kurun dezavantajları kadar bazı avantajları da var” diyen Okyanusi şirketinin kurucusu ve e-ticaret uzmanı Akın Yılmaz kur artışıyla birlikte son zamanlarda yurtdışı kaynaklı siparişlerin katlanarak arttığını vurguladı. İngiltere, Rusya ve Amerika başta olmak üzere uluslararası arenada Türkiye e-ticaret pazarına ilginin hızla büyüdüğünü belirten Yılmaz “Pandemi gibi bir küresel salgında birçok sektör ciddi zararlar yaşarken sağlık, temizlik, lojistik, e-ticaret benzeri sektörler ise inanılmaz büyüdü. Kur artışıyla yabancı para birimlerinin değer kazanmasına da böyle bakarsak Türk üreticisi, girişimcisi için bazı alanlarda büyük fırsatlar ortaya çıkması kaçınılmaz. Yeterli donanıma sahip ticari işletmeler artık uluslararası ticaretle Dolar, Euro, Sterlin üzerinden para kazanıyor, ülkemize döviz girdisi artıyor, yeter ki üretime devam edelim” dedi.

“Krizi fırsata çeviren kazanır”

“Krizi fırsata çevirmenin en önemli unsuru değişime ve yeniliklere açık olmaktır” diyen Yılmaz “Zaman zaman ortaya çıkan farklı gelişmelerle eski alışkanlıklarımızla yürütülen geleneksel ticari anlayış işlevsiz hale gelebiliyor. Hızlı tepki verebilmeye her zaman hazır olmalısınız. Giderek zorlaşan rekabet ortamında müşterilerinize rakiplerinizden daha özel ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeli, zamanın ruhunu dikkate alarak hitap etmelisiniz. Farklı pazarlar keşfederek ve tanıtım faaliyetleri ile de pazar payınızı arttırabilirsiniz” dedi.

Son dönemde yabancı para birimlerindeki değer artışını örnek gösteren Yılmaz “Örneğin artan kur aslında bazı fırsatları da beraberinde getirdi. Son dönemde yabancıların Türkiye e-ticaret ortamına ilgileri çok arttı, talepler de bunu gösteriyor. Türk malı ürünler yabancılar için çok uygun fiyatlı hale geldi. Yabancı ülkelere ürün satışları yükselişteyken, bilgi birikimi, teknolojisi, donanımı buna hazır olan ticari girişimciler için yurtdışı işbirlikleri kurmak, yeni pazarlara açılmak için ideal bir ortam. Euro ve Dolar gibi değerli para birimleri üzerinden satış yapan tüccarlarımız yüksek gelirler elde edecek ve ülkemize döviz girdisi artacak. Lojistik avantaj, kaliteli ürün ve uygun fiyat politikası ile Çin’den daha cazip bir ülke olduğumuz görülüyor. Bunlardan yola çıkarak Türk üreticisinin ürünlerini çok kolay bir şekilde dünya ile buluşturması için çeşitli teknolojiler, çözümler üreterek danışmanlık hizmeti veren, küresel ticarete odaklanan özel bir platform olarak Okyanusi şirketini kurduk. geleceğe yatırım yaparak eğitim alan herkesin internette satış yapabilir hale geleceğini belirtti.

“E- ticarette herkese yer var”

Bu zamana kadar 100 binden fazla kişiye e-ticaret eğitimi veren Yılmaz “18 yaşında öğrencim de oldu, 66 yaşında da. Küresel pazar internette herkes ticaret yapabilir, burayı herkese açık büyük bir pazaryeri gibi düşünebiliriz. Her kesimden, her yaştan insan burada kendine bir ticari alan yaratabilir. Tabii bu pazarın kendine has özellikleri ve kuralları var. Bunları bilmeden, hiç eğitim almadan işe balıklama dalarak başarısız olanlar kadar, basit bir temel eğitimle bile ciddi ticari kazanımlar elde edenler de oluyor. Eski öğrencilerimden aylık binlerce dolar kazananlar var. Hatta bazıları daha 18 yaşında aylık 2000 dolar üzerinde gelir elde edebiliyor. Beni arayıp, mesaj atıp “Hocam sayenizde zengin oldum” diyenleri duymak bana büyük gurur veriyor” dedi.