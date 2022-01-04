Zincir marketin yaptığı indirim pes dedirtti

Zincir marketler, dolardaki düşüşün ardından indirim yaptıklarını duyurmuştu. Ancak fiyatlarda değişiklik göremeyen vatandaş bu durumu isyan etti. Son olarak büyük market zincirlerinden birinin yaptığı indirim görenleri şaşkına çevirdi. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatına sadece 1 lira indirim yapılması tepki çekti.

Son dönemde gıda fiyatlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Dövizdeki artışı bahane edip fiyat artıranlar, ne yazık ki kurdaki düşüş sonrası aynı hızla fiyat indirmedi. ERDOĞAN İNDİRİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayında yaptığı açıklamayla firmalara indirim çağrısı yapmıştı. Erdoğan, "Maliyetlerden bağımsız fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Buradan herkese sesleniyorum; günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin etiket değiştirenlerin millet adına takipçisi olacağımızı hatırlatmak istiyorum. Dolardaki artışları hangi oranla yükseltiyorlarsa şimdi geri indirmelerini istiyoruz. İndirimlere başlayanlar var. Yükselişteki hıza ulaşmalarını istiyoruz. İndirimler gerçekleşmezse bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarla fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerlerine gidecek." ifadelerini kullanmıştı. İNDİRİMLER ETİKETLERE YANSIMADI

Erdoğan'ın çağrısı sonrası zincir marketler üst üste indirim açıklaması yapmıştı. Marketler fiyatlarda yüzde 30'lara varan indirime gittiğini duyurdu. Ancak markete giden vatandaşlar, etiketlerde bir indirim olmamasından şikayetçi. 5 LİTRELİK YAĞDA 1 LİRA İNDİRİM

Türkiye'nin önde gelen bir zincir marketinden gelen indirim haberi ise vatandaşı çileden çıkartacak cinsten. 22 Aralık tarihinde 5 litrelik ayçiçek yağını 109.90'dan satan zincir market, 1 Ocak tarihinde aynı marka yağda indirime gitti. Ancak indirim miktarı hayal kırıklığı yaratacak cinsten. Fiyatı 1 lira düşüren zincir market, yeni yılla birlikte söz konusu yağı 108.90'dan satmaya başladı. Marketlerin indirim oyunu ortaya çıktı! Sakın fişlerinizi atmayınEkonomi Zincir marketlerden peş peşe indirim açıklamasıHaber