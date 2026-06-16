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Türkiye'de konut ve kira fiyatlarındaki değişim belli oldu

Türkiye'de konut ve kira fiyatlarındaki değişim belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs 2026 dönemi Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini açıkladı. Konut fiyatları mayıs ayında reel olarak yüzde 6,1 gerileyerek Ocak 2025'ten bu yana en sert düşüşünü yaşadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenli olarak yayımlanan gayrimenkul piyasası verileri, Mayıs 2026 dönemi için kamuoyuyla paylaşıldı.

Hem Konut Fiyat Endeksi (KFE) hem de Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) rakamlarının yer aldığı son raporda, konut fiyatlarında yaşanan reel değer kaybı dikkat çekti. 

Konut Fiyatlarında Son 1,5 Yılın En Sert Reel Düşüşü

Türkiye genelindeki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini ölçen Konut Fiyat Endeksi (KFE), mayıs ayında reel bazda gerilemeye devam etti. Açıklanan resmi istatistiklerin öne çıkan detayları şu şekilde gerçekleşti:

Aylık ve Yıllık Nominal Artış: Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artış gösteren endeks değeri 227,1 seviyesine ulaştı. Yıllık bazda bakıldığında ise konut fiyatlarında nominal olarak yüzde 24,5 oranında bir artış yaşandı.

Reel Değer Kaybı: Nominal artışlara rağmen enflasyondan arındırılmış verilere göre konut fiyatları, mayıs ayında reel olarak yüzde 6,1 oranında düşüş kaydetti. Bu veri, Ocak 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek reel kayıp olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2026 dönemi Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini açıkladı. Konut fiyatları mayıs ayında reel olarak yüzde 6,1 gerileyerek Ocak 2025'ten bu yana en sert düşüşünü yaşadı.

Üç Büyük İlde Son Durum: Mayıs ayında bir önceki aya göre fiyatlar İstanbul'da yüzde 2,1, Ankara'da yüzde 1,5 artarken; İzmir'de yüzde 0,1 oranında azaldı. Yıllık bazdaki yükselişler ise İstanbul'da yüzde 25,4, Ankara'da yüzde 27,3 ve İzmir'de yüzde 22,8 olarak belirlendi.

Yeni Kiracı Kira Endeksi'nde Lider İstanbul Oldu

Merkez Bankası'nın ilk kez bu yılın ocak ayında duyurduğu Yeni Kiracı Kira Endeksi'nin (YKKE) mayıs ayı verileri de netleşti. Kira piyasasındaki hareketliliği yansıtan endekste şu sonuçlar ortaya çıktı:

Türkiye Geneli Kira Değişimi: Mayıs ayında YKKE bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda nominal olarak yüzde 30,4 artan yeni kiralama bedelleri, reel olarak ise yüzde 1,7 oranında azalış sergiledi.

Bölgesel Farklılıklar: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre, yıllık bazda yeni kiracı kira endeksinin en çok arttığı bölge yüzde 36,7 ile İstanbul oldu. En düşük yıllık artış ise yüzde 18,9 oranıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı kapsayan bölgede gözlemlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs 2026 dönemi Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini açıkladı. Konut fiyatları mayıs ayında reel olarak yüzde 6,1 gerileyerek Ocak 2025'ten bu yana en sert düşüşünü yaşadı.

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