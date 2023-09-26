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12 ilde ruhsatsız silah operasyonu

12 ilde ruhsatsız silah operasyonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 217 ruhsatsız silah ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silah kaçakçılığına yönelik Mersin, Samsun, Eskişehir, Aydın, Muğla, Sakarya, Çankırı, Artvin, Kahramanmaraş, Trabzon, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda  217 ruhsatsız silah ele geçirildi. Teröristlerle, zehir tacirleriyle, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle nasıl mücadele veriyorsak silah kaçakçılarıyla da amansız bir mücadele içindeyiz. İl Emniyet Müdürlüklerimiz ve İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından yapılan operasyonlarda; Mersin'de 23, Samsun'da 129, Eskişehir'de 1, Aydın'da 3, Muğla'da 6, Sakarya'da 1, Çankırı'da 2, Artvin'de 1, Kahramanmaraş'ta 1, Trabzon'da 10, Bursa'da 25 ve İstanbul'da 15 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi. 

DHA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya ruhsatsız silah
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