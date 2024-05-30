158 yazar ve sanatçıdan sokak hayvanları için imza

AK Parti'nin “hayati tehlike” oluşturdukları gerekçesiyle başıboş sokak köpeklerin öldürülmesini öngören yasa tasarısı için sanatçı ve yazarlardan imza kampanyası geldi.

AK Parti, geçtiğimiz günlerde sokak hayvanlarının bir ay boyunca hayvan barınaklarında bulunduktan sonra, sahiplenilmeyen hayvanların uyutulmasını öngören tasarı TBMM'ye ulaştı. 158 yazar ve sanatçı, yasa taslağına karşı imza kampanyası başlattı. Yaşam savunucusu aydınlar, sokaktaki canlıların yanlarında olduklarını belirerek, “Toplayamazsın hapsedemezsin, öldüremezsin” görüşlerini aktardı.

T24'ün haberine göre, sanatçı ve yazarların açıklaması şöyle:

"Sokak hayvanlarının yanındayız. Onlar yoksa eksiğiz. Diğer canlılara yönelik şiddetin aldığı son biçim, sahiplenilmeyen sokak hayvanlarını katletmek için çıkartılması düşünülen yasa. Bu katliam girişimi, toplumun içinde kavrulduğu şiddet sarmalından ayrı düşünülmemeli. Devletin görevi, kentlerin, mahallelerin bizimle aynı haklara sahip sakinleri olan sokak hayvanlarını öldürmek ya da zulüm görecekleri barınaklara hapsetmek değil, özgür biçimde şiddetten korunarak yaşamalarını sağlamak olmalı. Sanatçılar ve yazarlar olarak “toplayamazsın hapsedemezsin, öldüremezsin” diyen sese sesimizi katıyoruz, Sokak hayvanlarının yaşam haklarını korumak; sağlıklı, mutlu, özgür yaşamalarını sağlamak için yaratılacak her türlü kamusal çözümün parçası olmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Dünyada birbirimizi tamamlıyoruz. Onlar yoksa eksiğiz."

İMZALAR

Abidin Parıltı, Adnan Özyalçıner, Afşin Kum, Ahmet Erkam Saraç, Ahmet Ümit, Algan Sezgintüredi, Ali Erkan Güneri, Alper Canıgüz, Altay Öktem, Arlin Çiçekçi, Aslı Ilgın Kopuz, Aslı Tohumcu, Aybike Ertürk, Ayfer Tunç, Aylin Balboa, Ayşe Kaygusuz Şimşek, Ayşe Kulin, Ayşe Övür, Ayşe Sarısayın, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Şahin, Baran Güzel, Başak Canda, Başak Saçlıoğlu, Başar Başarır, Başar Yılmaz, Bedia Ceylan Güzelce, Belgin Bıyıkoğlu, Bilal Acarözmen, Bilal Kayabay, Birgül Oğuz, Birhan Keskin, Buket Uzuner, Burcu Aktaş, Burhan Sönmez, Bülent Ayyıldız, Bülent Güldal, Bülent Tekin, Celal Polat, Cemile Çakır, Cihan Oğuz, Defne Suman, Demet Duyuler Doğan, Deniz Durukan, Deniz Yüce Başarır, Derya Sönmez, Dilruba Nuray Erenler, Doğu Yücel, Elçin Poyrazlar, Elif Burcu Özkan, Elif Sofya, Erkut Erdoğan, Ertan Meyan, Fatih Gezer, Fatma Işık, Fatma Nur Kaplanoğlu, Feride Çiçekoğlu, Figen Alkaç, Figen Şakacı, Fuat Sevimay, Gaye Boralıoğlu, Gonca Özmen, Göksel Bekmezci, Gülser Han Akkaş, Gün Zileli, Gündüz Vassaf, Gürsel Korat, Haden Öz, Hakan Akdoğan, Hakan Bıçakçı, Hakan Kizir, Hakan Kökçü, Hakan Yaman, Handan Tan, Hande Baba, Hande Ortaç, Harun Yiğit, Hasan Aydın, Hatice Saniye Örtlek, Haydar Ergülen, Hicri İzgören, İkbal Kaynar, İnci Aral, İnci Ponat, İrem Uzunhasanoğlu, İsmail Güzelsoy, Işın Güner Tuzcular, Jaklin Çelik, Kamil Tekin Sürek, Latife Tekin, M. Mahzun Doğan, Mahir Ünsal Eriş, Mazhar Alpman, Mehmet Ali Güner, Mehmet Bilal Dede, Mehmet Dağ, Mehmet Özceylan, Mehmet Rayman, Mehmet Said Aydın, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Melike İlgün, Melike Koçak, Menekşe Toprak, Metin Fındıkçı, Mevsim Yenice, Mihrap Aydın, Mine Soysal, Murat Türkeş, Murat Gülsoy, Murat Özyaşar, Murat Uyurkulak, Murat Yalçın, Mustafa Köz, Murathan Mungan, Müesser Yeniay, Müge İplikçi, Müren Beykan, Nalan Çelik, Neslihan Önderoğlu, Nurhan Suerdem, Orhan Pamuk, Oya Baydar, Oya Uysal, Oylum Yılmaz Eriş, Ömer Faruk, Özer Akdemir, Özge Doğar, Özgün Enver Bulut , Özlem Akıncı, Rahmi Emeç, Rıdvan Hatun, Salih Öztürk, Selcan Peksan, Sema Kaygusuz, Seray Şahiner, Sevim Erdoğan, Sezer Ayvaz Ateş, Sibel Oral, Sinem Sal, Suzan Kuyumcu, Şebnem İşigüzel, Şerif Temurtaş, Tomris Özden, Tuğçe Yerdelen, Turgay Kantürk, Turgut Üzüm, Tülin Dursun, Uğur Olgar, Ulviye Alpay, Ümit Kıvanç, Vahit Uysal, Vecdi Sayar, Yasemin Göksu, Yasemin Özek, Yavuz Ekinci, Yusuf Aksoy, Zeynep Ezmen, Zeynep Göğüş, Zeynep Kaçar, Zeynep Oral, Zülfü Livaneli.