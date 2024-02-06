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  3. 3 ilde 909 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

3 ilde 909 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

3 ilde 909 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 909 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 667 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 220, Kars'ta 22 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

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AA

Etiketler erzurum ardahan kars
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