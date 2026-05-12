35 ilde yasa dışı bahis çetesine yapay zekalı operasyon: 108 gözaltı var!

İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen dev yasa dışı bahis operasyonunda siber polisi, yapay zeka destekli "AVCI" sistemini kullanarak şebekeyi deşifre etti. 600 bin mesajın analiz edildiği operasyonda 108 şüpheli gözaltına alınırken, 5 binden fazla URL adresine erişim engeli getirildi. Şebekenin finans evleri ve reklam yöntemleri tek tek ortaya çıkarıldı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis dünyasına teknolojiyle darbe vurdu. Yapay zeka destekli analiz sistemlerinin kullanıldığı İstanbul merkezli 35 ildeki operasyonda 108 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, illegal bahis şebekelerinin faaliyetlerini gizlemek için kullandığı yöntemler siber polisinin teknolojik takibiyle boşa çıkarıldı. Operasyonun en dikkat çeken noktası ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından geliştirilen yerli ve milli yapay zeka sistemi oldu.

600 Bin Mesaj Analiz Edildi: "AVCI" Devrede

Emniyetin hazırladığı yapay zeka destekli Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi (AVCI), devasa boyutlardaki veriyi süzgeçten geçirdi. Çeşitli platformlardaki gruplardan gelen tam 600 bin mesaj yapay zeka tarafından analiz edilerek şüphelilerin gerçek kimlikleri, gizli adresleri ve para trafiğini yönettikleri "finans evleri" tek tek tespit edildi.

Şafak Vakti 35 İlde Eş Zamanlı Baskın

Yapay zekanın sunduğu veriler doğrultusunda düğmeye basan ekipler, bu sabah İstanbul merkezli 35 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

5 Bin 151 İnternet Sitesine Kilit

Siber operasyon sadece gözaltılarla sınırlı kalmadı. Dijital dünyadaki yasa dışı bahis ağına da büyük bir darbe indirildi:

Yasa dışı bahis ve kumar oynattığı belirlenen 5 bin URL,

Mobil kullanıcıları bu sitelere yönlendiren 111 reklam sitesi,

Ödeme işlemlerine aracılık eden 40 URL adresi olmak üzere, toplamda 5 bin 151 adrese erişim engeli kararı getirildi.

Gözaltına alınan 108 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma derinleşerek devam ediyor.

