38 ildeki FETÖ operasyonu: 29 tutuklama!

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Şubat’ta Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ARALARINDA RÜTBELİ SUBAYLAR DA VAR

Operasyonda aralarında rütbeli subayların da bulunduğu 36’sı muvazzaf, 18’i TSK ile ilişiği kesilmiş olan toplam 54 şüpheliden 53’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29’u tutuklanırken, 24’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.