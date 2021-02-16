SON DAKİKA
KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA NE KADAR SÜRECEK ? METEOROLOJİ AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 16 Şubat 2021 07:42

38 ildeki FETÖ operasyonu: 29 tutuklama!

Balıkesir merkezli 38 ilde 8 Şubat’ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 53 şüpheliden 29’u tutuklandı.

38 ildeki FETÖ operasyonu: 29 tutuklama!
A+ A-

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Şubat’ta Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ARALARINDA RÜTBELİ SUBAYLAR DA VAR

Operasyonda aralarında rütbeli subayların da bulunduğu 36’sı muvazzaf, 18’i TSK ile ilişiği kesilmiş olan toplam 54 şüpheliden 53’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29’u tutuklanırken, 24’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

tutuklama , gözaltı , fetö , pdy
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM