  4. 6 minik çocuğun öldüğü Kur'an kursu yangınında 11 yıl hapis cezası alan müftüye beraat!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2015 yılında 6 çocuğun hayatını kaybettiği, 6 çocuğun ise yaralandığı facianın davasında karar açıklandı. İlk yargılamada 11 yıl hapis cezasına çarptırılan dönemin İlçe Müftüsü S.Ö., istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılandı. Bilirkişi raporlarının "denetim eksikliği" vurgusuna rağmen mahkeme heyeti, müftünün olayda kusuru olmadığına hükmederek beraat kararı verdi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 1 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan Kur'an kursu faciasına ilişkin hukuk mücadelesinde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Elektrik kontağından çıkan yangında 6 çocuğun uykusunda can vermesine ilişkin davada, dönemin İlçe Müftüsü S.Ö. hakkındaki hapis cezası kaldırıldı.

11 Yıl Hapis Cezası Verilmişti

Karaağaç Mahallesi'nde Müftülüğe bağlı yatılı Kur'an kursunda çıkan yangın sonrası başlatılan soruşturmada, bilirkişi heyeti binadaki büyük ihmalleri raporlamıştı. Kaçak elektrik kullanımı, elektrik sayacının bulunmaması, yangın koruma sistemlerinin ve kaçak akım rölesinin eksikliği gibi skandal ihmallerin tespit edildiği raporda; sorumluluğun gerekli denetimleri yapmayan Müftülükte olduğu vurgulanmıştı. Bu kapsamda S.Ö., "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 11 yıl hapis cezası almıştı.

İstinaf Kararı Bozdu, Beraat Çıktı

Yerel mahkemenin verdiği ağır hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) tarafından bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada mahkeme heyeti, ilk kararın aksine ilçe müftüsünün sorumluluğunu sadece genel denetim kapsamında değerlendirdi. Mahkeme, müftünün olayda ne doğrudan ne de tali bir kusurunun bulunmadığına kanaat getirerek oy birliğiyle beraat kararı verdi.

Faciada Neler Olmuştu?

2015 kışında meydana gelen olayda, yatılı kursta kalan çocuklar uykudayken binayı alevler sarmış; elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda yaşları küçük 6 çocuk feci şekilde can vermiş, 6 çocuk ise ağır yaralarla kurtulabilmişti. Karar sonrası, ailelerin ve hukukçuların süreci üst mahkemeye taşıyıp taşımayacağı merak konusu oldu.

