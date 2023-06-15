  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Adana’da sıradan bir gün: Bir kadın arabanın üstüne çıkıp böyle dans etti

Adana’da sıradan bir gün: Bir kadın arabanın üstüne çıkıp böyle dans etti

Güncelleme:

Denizli’de bir markette dans eden kadının ardından, bu kez de Adana’da otomobilin tavanına çıkıp dans eden kadın görüntüsü ortaya çıktı.

Bir süre öne Denizli’de bir kadın markette çalan müzikten etkilenip dakikalarca dans etmişti. Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesinde bir kadın müziksiz oynadı. Kadın ayakkabılarını çıkartıp çantasını kaldırıma koyarak, yol kenarında park halinde duran otomobilin tavanına çıkıp birden dans etmeye başladı. Kadının otomobilin tavanında dans ettiğini gören bir kişi hemen gelip müdahale ederek aşağı inmesini söyledi. Kadın kısa süre dans ettikten sonra otomobilin tavanından aşağı indi.

O anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Sevdiği şarkıyı duyan yaşlı kadın, marketin ortasında dans şovu yaptıSevdiği şarkıyı duyan yaşlı kadın, marketin ortasında dans şovu yaptıHaber

 

İHA

Etiketler dans arabanın tepesi arabanın üstüne genç kadın dans etti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eski bakanlara yeni görev
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin detayları sızdı
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı
''Şakkadanak'' ekonomist Necmettin Batırel Dolar tahminini güncelledi
Prof. Dr. Özgür Demirtaş uyardı: ''Bu Özgür Demirtaş'a güvenmeyin''
Beren Saat'in kıyafeti geceye damga vurdu
Hafta sonu planınızı değiştirin! Yağışlar fena geliyor!
Sevgilisinden Pınar Deniz'e sahilde çok özel masaj...
Kardashian hayalindeki erkeği tarif etti: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmesinin ''yayınlanmayan görüntüleri'' ortaya çıktı