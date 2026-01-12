  1. Anasayfa
Aile boyu kan donduran vahşet: Karı koca yaşlı kadını öldürüp, cesedini yakıp, cenazesinde ağlamış

Tekirdağ'da yalnız yaşayan 70 yaşındaki kadının katili öz yeğeni çıktı... Yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini yakan cinayet şüphelisi çiftin öldürdükleri yaşlı kadının yakınları ile birlikte gözyaşı döktüğü de ortaya çıktı.

Olay, 9 Ocak'ta Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki daireden duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

B.E.'in yalnız yaşadığı eve gelen ekipler, kilitli olan kapıyı kırıp, içeriye girerek alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye erleri, dairede yaptığı aramada B.E.'in kanlar içinde cansız bedenini buldu. B.E.'in, boğaz ve karın bölgesinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olan B.E.'in öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Polis, bölgedeki tüm güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Cinayet şüphelisi olarak B.E.'in kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç., gözaltına alındı.

Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden İ.Ç.'nin, evine gittiği teyzesi B.E.'i boğazını kesip, karnından bıçaklayarak öldürdüğü, evdeki altın ve paralar ile B.E.'in cep telefonunu alıp çıktığı belirtildi.

İ.Ç.'nin yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve bir miktar parayı evine götürüp sakladığı, daha sonra çocuğunu da okuldan almaya gittiği ve bu sırada da cep telefonunu Hükümet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önündeki çöp konteyneri yakınına attığı tespit edildi.

İ.Ç.'nin daha sonra yeniden B.E.'in evine giderek cansız bedeninin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği ve evdeki yangının da bu yüzden çıktığı belirtildi.

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tekrar olay yerine gelen İ.Ç.'nin yakınları ile birlikte gözyaşı döktüğü kaydedildi.

Cinayet şüphelisi İ.Ç. ile eşi C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor. (DHA)

