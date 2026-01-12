Gece kulüplerinde fuhuşa zorlanan kız çocuklarından kan donduran itiraflar

Başkent Ankara'da bulunan bazı gece kulüplerinde çocuk yaşındaki kızların zorla çalıştırılıp fuhuşa zorlandığı ortaya çıktı. Mağdur kız çocuklarının anlattıkları tüyleri diken diken etti...

Türkiye'nin başkenti Ankara'daki bazı gece kulüplerinde yaşları küçük kız çocuklarının zorla çalıştırıldığı, fuhuşa zorlandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Ankara’daki bazı gece kulüplerinde yaşanan olayları gün yüzüne çıkardı.

Küçük yaştaki 2 genç kızın Ankara'daki gece hayatıyla ilgili itirafları adeta kan dondurdu.

İsmail Saymaz yazısında Ankara’da bazı gece kulüplerinde küçük yaştaki kızlar, zorla dans, garsonluk, konsomatrislik, striptiz dansı, direk dansı gibi işlerde çalıştırıldığını hatta fuhuşa zorlandığını aktardı.

Biri 14 diğeri ise 15 yaşındaki 2 kız çocuğu yaşadıkları kabusu satır satır anlattı.

İsmail Saymaz kız çocuklarından birinin Emniyet'e başvurduğunu ardından da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne yönlendirildiğini aktarırken yazısının detaylarında iki kız çocuğunun tüyler ürperten ifadelerini satır satır aktardı.

İşte İsmail Saymaz’ın Halk TV’deki köşe yazısından bir bölüm:

5.000 TL karşılığında zorla fuhuş iddiası

"B. adlı gece kulübünde ücretsiz yeme içme ve alkol kullanma imkanlarıyla süreç başlıyor. Bu imkanlar 18 yaş altı kızlara özel. Kızsanız ve buraya gider yer, içer, oynarsanız para alınmıyor. Sonra iş teklifi alıyoruz. ‘Çok güzelsin, çalışmanı isteriz’ deniyor. Dans, garsonluk, konsomatrislik, striptiz dansı, direk dansı gibi işlerde iş hayatımız başlıyor. Sigortamız olmuyor. Günlük 2000 TL alıyoruz. Akşam 8’den sabah 5’e kadar çalışıyoruz. Bahşişler bize kalıyor. İlerleyen süreçte fuhuş teklifi geliyor. Masasında oturduğumuz kişiler bizi beğenirse patronla iletişime geçiyor. Patron ‘Bu adamla dışarı çık, birlikte ol, sana 5000 TL ödenecek’ diyor. 2500 TL’yi mekanda alıyoruz. 2500 TL’yi iş bitimi. Paranın yarısı mekanda kalıyor. Bu iși yapmak zorundayız. Cinsel ilişki teklifini reddedersek işten atılıyoruz. Bu işin bir parçası."

Polisten nasıl kaçıyorlar ?

"Polisten kaçış kapısı: Mekan tek katlı. Kapıdan girdikten sonra yanda siyah duvar var. O duvar depoya açılıyor. Depodan dışarı çıkılıyor. İçeride kulüp ışıkları var. Polis geldiğinde ışıklar sönüyor. Beyaz ışıklar yanıyor. Kaçmamız gerektiğini bundan anlıyoruz. Kulübün içinde kaçış alanı var. Buradan dışarı çıkıyoruz."

"10-15 küçük kız var"

B.’de 10-15 kız çalıştırılıyor: B.’nin sahiplerinden birinin adı, Ç. Her şeyle ilgilenen kişidir. 16 yaşında K. ve E. ile ismini hatırlamadığımız 10-15 küçük kız orada çalışıyor.

B. dışında G., İ., P., ve B. isimli mekanlarda küçük kızlar çalıştırılıyor. G.’de de kızların fuhuşa zorlandığına şahit olduk. A. ve P. uyuşturucu ağırlıklı. Tokatçılık ve Çat Çat: B. fuhuşa başlangıç mekanı. B.’de patron bizleri ‘Tokatçı’ tabir edilen kişilerle tanıştırıyor. Birisi Ş.G.’dir. G. adlı kulübün sahibidir. Tokatçılık kızlar arasında ‘Çat çat’ diye bilinen iştir. Bu iși P.’nin sahibi B.K. de yapar. ‘Çat Çat’ konumculuk olarak tabir edilir. Ekip bizlere adres ayarlar. Fuhuş ve seks yapılacakmış gibi taksiler götürür. Amaç seks yapmadan dolandırıcılık yaparak kişinin parasını almaktır.

Tüm iğrenç pazarlıklar WhatsApp'ta

WhatsApp’tan fuhuş yapmak isteyenlerle mesajlaşıyorlar. Profilde kız fotoğrafı var. Hatlar başkalarının üzerine. Yabancı ülke numaraları. Randevu ayarlanır, pazarlık yapılır. Gecelik 8000 TL artı taksi ücreti, 10.000 TL bir kız için anlaşma yaparlar. Anlaşmalı taksi bizi konuma götürür. Buna ‘abone taksi’ denir. İçeri gireriz. Parayı İBAN yoluyla ya da nakit alırız. Para hesaba geçince Ş.G. veya B.K. telefon açar. ‘Aşağıdayız, in aşağı, hesabı kontrol et’ der. Adam evinin önünde bekleyen olduğu korkusuyla inmemize izin verir. Taksiye biner, kaçarız. Parayı alıp başka işe gideriz. Bir gecede 10-15 konuma gidilir. Çok fazla talep gelir. Konumlar arasında gezerken dinlenmek için işkembecide buluşulur. Anlaşmalı üç taksi durağı var.

Sahte kimlikle yaşları büyük gösteriyorlar

Rüşvetle kimlik: Fuhuş, tokatçılık, kulüpte çalışmak için reşit bir kimliğe ihtiyaç oluyor. Kimlikler nüfus müdürlüklerinde anlaşmalı elemanlar üzerinden elde ediliyor. Kendi resmin olan çipli kimlik veriliyor. Kimlikte 15 yaşında olsan da 25 gözüküyorsun. Bu işler için 500 TL ödeniyor. Mamak Nüfus Müdürlüğü’nde M.C.A., Keçiören Nüfus Müdürlüğü’nde Y., Altındağ Nüfus Müdürlüğü’nde A.R.K. isimli memurlar kimlik çıkarma işlemlerini rüşvet karşılığında yapmaktadırlar.

Yine bir "Panel" skandalı!

Panel adlı bir uygulama var. Telegram’dan link gelir. Linki tokatçı B.K. bize atar. Aylık ücreti varmış. Bu ücret onlar tarafından ödenir. Haftalık ücret ödenince internette yazışılan kişilerin gerçek ismini ve soyadını öğrenmek yeterli. Uygulama bu kişilerin adres, çocuk, eş, aile, bütün bilgilerini, TC’lerini veriyor. Bu kişilerden tehdit ve şantajla fazla para alınıyor.

"Uyuşturucu verip konsomatrislik yaptırıyorlar"

Çocuk İzleme Merkezi’nde dinlenen E.’nin anlattıkları şu şekilde:

“B. adlı kulüpte 18 yaşından küçük kızları çalıştırıyorlar. ‘Abla’ dediğim E.V. eskort gibi gidip tokatçılık yapıyor. Bana ‘Gel beraber fuhuş ve eskortluk yapalım, çok para var’ dedi. İki kere yanında gittim. ‘Hiçbir şey yapmana gerek yok, yanımda otur, görüntü yap’ dedi. Bu olay 1.5 ay kadar önce oldu. Bana kimse temas etmedi. B.K., eskort sitelerine bakıyor, kızları yolluyor, kızlar da tokatlıyor. Kulüpte çalışan kızların isimlerini biliyorum. İ., M., E. ve K. var. Bunlar 18 yaşından küçük. Çalışmazlarsa müdür onları dövüyor, zorla uyuşturucu veriyor, konsomatrislik yaptırıyor. B. denilen yerde dolap gibi bir kapı var. Polisler gelince kızları kaçırıyorlar. Biz eğlenirken 18 yaş altı olduğum için polis gelince ‘Kaçın kaçın’ dediler. Kulübe girerken yaşını sormuyorlar.

B.K. beni fuhuşa sürüklemeye çalışıyor. Ş.G. de aynı işi yapıyor. E.V. ve kardeşi A.V. aklıma girerek, eskort olmamı istiyorlar. Arkadaşıma uyuşturucu vererek, tecavüz ettiler, fotoğrafları var. Yapan kişi fotoğrafları yaydı.”

