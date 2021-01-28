SON DAKİKA
SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 28 Ocak 2021 18:31

Ankara'da ''acı su'' parolası ile sahte içki satan şahıs tutuklandı

Ankara'da, ürettikleri sahte içkileri kendilerine ait büfede ''acı su'' parolası ile satan baba ve oğlu yakalanırken, baba H.K. tutuklandı.

Ankara'da ''acı su'' parolası ile sahte içki satan şahıs tutuklandı
A+ A-

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankaya ilçesine bağlı Yakupabdal Mahallesi'nde sahte alkollü içki ürettiği belirlenen H.K. ve oğlu A.K.'nın evine operasyon düzenledi. 

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 375 litre bandrolsüz alkol, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve 1 kesici alet ele geçirildi.

Baba ve oğlunun ürettikleri sahte içkileri, kendilerine ait büfede 'acı su' parolasıyla müşterilerine sattığı belirlendi.

Baba ve oğlu jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Baba H.K. tutuklanırken, oğul A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ankara , sahte içki , acı su
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM