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Aşirette cinsel istismar rezaletine bakanlık el attı

Aşirette cinsel istismar rezaletine bakanlık el attı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aşiret liderinin cinsel istismarda bulunduğu çocuğun koruma altına alındığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Aşiret lideri 2 sene boyunca bir kız çocuğunu istismar etti' şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Haberlere konu olan çocuk Z.K., acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ekiplerince Çocuk Destek Merkezi’ne yerleştirilmiştir. Olay hakkında Bakanlığımız tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup, davaya müdahillik için dilekçe verilmiştir. İddialara ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak hukuki süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. 

Aşirette istismar! Minik kız 2 yıl boyunca istismar edilmişAşirette istismar! Minik kız 2 yıl boyunca istismar edilmiş3. Sayfa

 

Etiketler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şanlıurfa aşiret cinsel istismar
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