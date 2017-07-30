Bodrum'da gece kulübüne saldırı !

Bodrum Türkbükü'ndeki bir gece kulübüne, geceyarısı silahlı saldırı düzenlendiği ve olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Silahlı saldırıda 3 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.



Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Göltürkbükü Mahallesi'ndeki gece kulübüne kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Furkan Say (22) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3 AY ÖNCE AÇILDI

Silahlı saldırının yaşandığı Ç. Beach Clup'ın geçtiğimiz 20 Mayıs'ta açılıldığı, açılışa bir çok ünlü ismin katıldığı anlaşıldı.