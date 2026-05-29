  4. Bolu'da kampçıların sığındığı ağaca yıldırım düştü: 3 kampçı yaralandı!

Güncelleme:

Bolu'nun Aladağ bölgesinde, sağanak yağıştan korunmak için bir ağacın altına sığınan 11 kişilik akraba grubunun üzerine yıldırım düştü. Feci olayda vücudunda ciddi yanıklar oluşan 23 yaşındaki B.E. ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle bilinen Aladağ bölgesinde hafta sonu pikniği ne yazık ki büyük bir kabusa dönüştü.

Aladağ Kartal Orman Deposu mevkisindeki dere kenarında vakit geçiren 11 kişilik akraba grubu, aniden bastıran şiddetli sağanak yağıştan korunmak isterken doğanın yıkıcı gücüyle karşı karşıya kaldı.

Yağmurdan Kaçarken Yıldırıma Yakalandılar

Edinilen bilgilere göre, dün saat 16.00 sıralarında yağışın şiddetini artırması üzerine ıslanmamak için çevredeki büyük bir ağacın altına topluca sığınan ailenin bulunduğu noktaya yıldırım düştü.

Kulakları sağır eden büyük bir gürültüyle gerçekleşen doğa olayında, ağacın altında bulunan B.E. (23), Ü.E. (32) ve M.A. (42) çarpmanın etkisiyle yaralandı.

Çevredeki diğer vatandaşların hızla ihbarda bulunması üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan M.A., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne; B.E. ve Ü.E. ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

23 Yaşındaki Gencin Hayati Tehlikesi Sürüyor

Hastanelerde yapılan ilk müdahaleler sonrasında Ü.E. tedavisinin ardından taburcu edilirken, yıldırımın doğrudan hedefi olan ve vücutlarında ciddi yanıklar oluşan B.E. ile M.A., donanımlı yanık tedavisi için Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. Yetkililer, 23 yaşındaki B.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sakın bu hatayı yapmayın!

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında doğa gezilerinde sıkça karşılaşılan gök gürültülü sağanak yağışlarda yapılan en büyük ve ne yazık ki en ölümcül hata, Bolu'daki bu üzücü olayda da gördüğümüz gibi "ağaç altlarına sığınmaktır". Yıldırımlar fiziksel yapıları gereği sivri uçları ve bulundukları bölgedeki en yüksek ve iletken hedefleri (özellikle su kenarlarındaki büyük ağaçları) seçerler. Uzmanlar, açık alanda fırtınaya yakalanıldığında ağaçlardan ve su kenarlarından kesinlikle uzak durulmasını, mümkünse kapalı bir araca (lastikler yalıtkan görevi görür) veya binaya girilmesini; bu imkan yoksa ayakları birleştirerek yere çömelip en küçük hedef haline gelinmesini tavsiye etmektedir.

DHA

Etiketler bolu yıldırım düşmesi Aladağ piknik ağaca yıldırım düştü yıldırım düştü yıldırım çarpması ilk yardım Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi
