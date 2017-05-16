Bunalımda olan hasta intihar etti

İzmir'in Çiğli İlçesinde tedavi gördüğü hastanenin 4'üncü katından atlayan 58 yaşındaki Hüseyin Çalışkan, kurtarılamadı.

Olay, dün gece saatlerinde çiğli Bölge Hastanesinde meydana geldi. Hastanenin dahiliye bölümünde tedavi gören ve hastalığı nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen Hüseyin Çalışkan, yakınlarının dışarıda olduğu sırada yattığı odanın penceresine çıkarak 4üncü kattan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Çalışkan, kanlar içinde kaldı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Aynı hastanenin sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çalışkanın öldüğü belirlendi. Hastalığı nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen Çalışkanın cesedi savcının incelemesinden sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma sürüyor.