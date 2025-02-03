Çanakkale'de ''kesik baş'' vahşeti

Çanakkale'de 60 yaşındaki İ.D.'nin evde, başı gövdesinden ayrılmış cansız bedeni bulundu. İ.D.'nin eşi E.D. (56) gözaltına alındı.

Yenice ilçesi Akçakoyun köyünde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası İ.D.'den 3 gündür haber alamayan arkadaşları, kardeşini arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine, saat 10.00 sıralarında eve gelen kardeşi tarafından İ.D.'nin başsız gövdesi bulundu.

BAŞI ÇÖP KOVASINDA BULUNDU

İhbar üzerine adrese jandarma sevk edildi. İncelemede İ.D.'nin kesilerek gövdesinden ayrılan başı ise evdeki çöp kovasında bulundu. İ.D.'nin cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, İ.D.'nin 3 gün önce Çan'daki oğlunun yanına gitti belirlenen eşi E.D.'yi gözaltına aldı. E.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA