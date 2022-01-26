Çocuklarına göremeye baba intihar etti! Ardında bir not bıraktı

Gaziantep'te eşi intihar ettikten sonra çocuklarını göremeyen ve bunalıma giren 38 yaşındaki Ali Y., not bırakıp av tüfeğiyle intihar etti.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde iddiaya göre 3 erkek bir de kız çocuğu sahibi olan Ali Y.'nin eşi Duygu Y. bir yıl önce intihar etti.

VELAYET DAVASI AÇTI

Eşinin intiharından sonra 4 çocuğu eşinin ailesinde kalan Y., psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Eşinin ailesinin çocukları ona göstermemesinden dolayı bunalıma giren Y., çocuklarının velayetini almak için dava açtı. Bir yıldan beridir hukuk mücadelesi veren acılı baba, bir yıl boyunca hiçbir çocuğunu göremedi. Akşam saatlerinde annesiyle birlikte yaşadığı eve gelen Y., evde bulunan av tüfeğiyle kafasına ateş ederek intihar etti. Tüfek sesi üzerine içeriye giren annesi oğlunu yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekibi, 4 çocuk babasının yaşamını yitirdiğini belirledi.

NOT BIRAKMIŞ

Cenaze polis ekipleri ile Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden talihsiz babanın yatağının üzerine intihar etmeden not bıraktığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcılığına vermek için eşinin ailesi hakkında hazırladığı şikayet dilekçesine not yazan Y., notu yatağının üstüne bıraktı. Yazdığı notta eşinin vefatından sonra bunalıma girdiğini belirten Y. notta, "Kendime yeni geldim. Bu yüzden yeni şikayetçi oldum. Eşimin babaannesi en son eşimin ailesine 'Allahtan korkun gelin bu yuvayı yıkmayın' demişti" ifadelerine yer verdi.

"ÇOCUKLARINI BİR TÜRLÜ GÖSTERMEDİLER"

İntihar eden babanın ağabeyi Veli Y., kardeşinin eşinin de bir yıl önce intihar ettiğini belirtti. Eşinin ölümünün ardından kardeşinin çocuklarını göremediğini vurgulayan Y., "Çocuklarını almak için dava açmıştı. Bugünde mahkemesi vardı. Ayrıca savcılığa da başvurmuş. Onlarda görme iznini vermemişler. Nere gittiyse bir türlü çocukları göstermediler. O dayanamadı. Eşinin ailesi çocukları ona göstermiyordu. Bir türlü müsaade etmediler. Ne kaynanası ne de kayınbabası müsaade etmedi. Bir kere görse rahatlayacaktı. O da dayanamayıp bugün intihar etti. Bugün akşama kadar adliyedeydi. Davası 5 ay sonraya ertelenmiş. Çocuklarını bir kere görmek istedi o da kısmet olmadı. Babamın eskiden kalma av tüfeğiyle canına kıyıyor. Annemde geçen bana 'Bu çocukta bir şeyler var. Kendisine bir şey yapmasın' demişti ama biz inanmadık. Bende engelliyim. Çok müdahale edemedim. Hep yanında olmaya çalıştım ama bugün olamadım" diye konuştu.

Polis ekipleri hayatını kaybeden Y.'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

İHA