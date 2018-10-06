Dolmuşta genç kadına küfür yağdırıp dövmeye çalışan zanlı yakalandı

Olay, 30 Ağustos'ta Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Talatpaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan dolmuş içerisinde seyahat eden Nazan B. ile İzzet A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası İzzet A., genç kadına küfürler edip, fiziksel saldırıda bulundu. Nazan B., yaşadığı anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük tepki topladı. Nazan B., bu kişi hakkında daha sonra suç duyurusunda bulundu.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşanan olay sonrası gasp büro amirliği ekipleri İzzet A.'ın yakalanması için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında, İzzet A.'nın bulunabileceği adres ve yerler sık sık kontrol edildi. Yapılan bu çalışma neticesinde İzzet A., önceki akşam Ufuktepe Osmangazi Caddesi'nde polis tarafından yakalandı. GBT sorgusunda, İzzet A.'nın 'hakaret, 'basit yaralama ve yaralama' suçlarından 4 ayrı hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenilen İzzet A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Minibüste genç kadına küfür ve darp girişimi kamerada