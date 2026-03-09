Eli silahlı maganda hem korku saçtı hem de görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Bursa'da eli silahlı bir şüpheli havaya ateş açtığı anları "artık kaybedecek bir şeyimiz yok" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, Hacivat Mahallesi’nde kaydedilen görüntüler, "sosyal medya üzerinden suç işleme ve toplum güvenliğini tehlikeye atma" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İ.Y. isimli şahıs, elindeki tabancayla havaya peş peşe ateş açarken, bu anları bizzat kaydedip takipçileriyle paylaştı.

"Artık Kaybedecek Bir Şeyimiz Yok" Notuyla Yayınladı

Şüphelinin, suç teşkil eden bu eylemi gerçekleştirirken "Artık kaybedecek bir şeyimiz yok" şeklinde bir not düşmesi, mahalle sakinlerinde ciddi bir endişe yarattı. Silah seslerinin ardından çevrede kısa süreli bir panik yaşanırken, görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

Vatandaşlar Güvenlik Güçlerini Göreve Çağırdı

Paylaşımın yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, yerleşim yerlerinde ateş açılmasının ve bunun bir "gövde gösterisi" gibi paylaşılmasının, kamu düzenini açıkça bozduğunu belirterek Bursa Emniyet Müdürlüğü’nü göreve çağırdı.

Yasal Sorumluluklar Neler?

Uzmanlar, meskûn mahalde ateş açmanın Türk Ceza Kanunu'na göre "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamında değerlendirildiğini hatırlatıyor. Ayrıca, şiddeti özendiren ve toplumda korku salan bu tarz görüntülerin paylaşılmasının da ayrıca soruşturma konusu olduğu belirtiliyor. Bursa emniyet ekiplerinin, görüntülerin incelenmesi ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

İHA