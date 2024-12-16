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  4. Gurbetçilerden Türk vatandaşlığına ret: Ret oranı dudak uçuklattı

Gurbetçilerden Türk vatandaşlığına ret: Ret oranı dudak uçuklattı

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Almanya'da yabancılar için yürürlüğe giren "çifte vatandaşlık hakkı" sonrasında Almanya'da yaşayan 600 bin Türk gurbetçiden 585 bininin Türk vatandaşlığını istemediği ortaya çıktı.

Almanya’da çifte vatandaşlık kanunu geçen aylarda çıktı. Herkes Alman vatandaşlığının yanında Türk Vatandaşlığı'nı almak isteyen vatandaşlarımızın yoğun başvuruda bulunacağını düşünüyordu ancak Çakırözer’in açıklamasına göre 600 bin vatandaşımızdan 585 bini Türk pasaportu istemedi.

 CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözzer TBMM kürsüsünden yaptğı açıklamada 'Almanya'da çifte vatandaşlık kanunu çıktı! 600 bin vatandaşımızdan 585 bini Türk pasaportu istemedi' ifadelerini kullandı.

Çakırözer acı tabloyu "Gençlerimiz ülkeden kaçmak istiyor, yurt dışındaki kendi insanımız ise ay yıldızlı pasaportumuzu istemiyor! Almanya'da çifte vatandaşlık kanunu çıktı! 600 bin vatandaşımızdan 585 bini Türk pasaportu istemedi! İşte Saray iktidarının ülkemizi getirdiği vahim durum! Çok acı..." diyerek duyurdu.

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Etiketler ALMANYA gurbetçi gurbetçiler Almanya'daki Türk gurbetçiler türk vatandaşlığı
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