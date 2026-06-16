Hakkari'de katliam yapan uzman çavuş hastanede öldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evini basarak eşi dahil 4 aile üyesini silahla katleden ve ardından intihara teşebbüs eden uzman çavuş M.G., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hakkari'de geçtiğimiz pazar sabahı kayınpederinin evini basarak eşi dahil 4 kişiyi silahla katleden ve ardından intihara kalkışan uzman çavuş M.G., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen uzman çavuş M.G.'nin henüz bilinmeyen bir sebeple girdiği cinnet anı, geride parçalanmış bir aile bıraktı. Failin silahından çıkan kurşunlarla kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve kendi eşi G.G. olay yerinde feci şekilde can vermişti.

Ağır yaralı olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA