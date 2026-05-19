İstanbul'da AVM'de yangın paniği: Vatandaşlar tahliye edildi

İstanbul Pendik'te bulunan Neomarin AVM'de yangın çıktı. Alışveriş merkezini saran dumanlar üzerine içerideki vatandaşlar hızla tahliye edildi.

İstanbul’un Pendik ilçesi Kaynarca Mahallesi’nde bulunan Neomarin Alışveriş Merkezi’nin çatı katındaki panellerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri ve ziyaretçiler, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AVM tahliye edildi

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, tedbir amacıyla AVM içerisindeki vatandaşlar ve iş yerleri tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA