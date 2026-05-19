AK Parti Cumhuriyet anıtına çelenk bırakmadı, CHP'nin tepkisi çok sert oldu

İstanbul Taksim'de düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi töreninde AK Parti'nin Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmaması tartışma yarattı. Duruma tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, iktidarın cumhuriyet değerlerine yönelik tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

Türkiye genelinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanırken, İstanbul'daki resmi törenlerin adresi her yıl olduğu gibi Taksim Cumhuriyet Anıtı oldu.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay tarafından anıta çelenk sunulmasıyla başlayan resmi tören, kurumların ve siyasi partilerin çelenk sunumlarıyla devam etti. Ancak tören sırasında AK Parti heyetinin anıta çelenk bırakmaması dikkatlerden kaçmadı.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik'ten AK Parti'ye Eleştiri

AK Parti'nin törende çelenk sunumu gerçekleştirmemesi ve resmi makamların erken ayrılması, tören alanındaki diğer siyasi parti temsilcilerinin tepkisine neden oldu. Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaşanan duruma ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Çelik, il müdürlüğü yetkililerinin çelenk bıraktıktan hemen sonra alandan ayrıldığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, barolar ve siyasi partilerin çelenk sunumlarının dahi beklenmediğini ifade etti.

"Cumhuriyetin Kurumlarını Zayıflatmak İstiyorlar" İktidar partisinin milli bayramlara yönelik tutumunu eleştiren Özgür Çelik, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"AK Parti’nin zaten bu toplumun milli değerleriyle sorunları olduğunu sadece bugün değil, geçmişten beri biliyoruz. Cumhuriyetin kurumlarını zayıflatmak istiyorlar. Anayasal düzeni ayaklar altına alıyorlar. Demokrasiyi zedelemek istiyorlar. Cumhuriyetin değerleriyle zaten onların dertleri olduğunu biliyoruz ama şunu unutmasınlar; bu milletin de onlarla derdi var. Cumhuriyet bu topraklarda sonsuza kadar payidar kalacak. Burada bir çelenk sunumu gerçekleştirmediler ancak cumhuriyetin bekçileri burada, demokrasinin bekçileri burada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşları burada."