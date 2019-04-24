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  4. 24 Nisan 2019 11:40

Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan elleri öpmek için sıraya girdiler

Ankara Çubuk'taki şehitcenaze töreninde CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yumruk atan ve serbest bırakılan Osman Sarıgün elleri öpülerek karşılandı.

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Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğramıştı. Osman Sarıgün adli işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Osman Sarıgün'ün adliyeden çıkışının ardından adeta törenle karşılandı. Sarıgün'ün ellerini öpenler görüntülerini de sosyal medyadan paylaştı.

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