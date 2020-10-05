Maske fırsatçılarına baskın

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ekipler, bir iş yerinin ruhsatsız maske üretimi yaptığı yönünde aldığı ihbarla harekete geçti.

Söz konusu iş yerine düzenlenen operasyonda, 92 bin maske ve maske yapımında kullanılan 125 rulo kumaş ele geçirildi.

Öte yandan, iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Y.Y. (39) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.