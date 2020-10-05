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  4. 05 Ekim 2020 09:42

Maske fırsatçılarına baskın

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınında maskenin hayatımızın bir parçası haline gelmesi fırsatçıları da beraberinde getirdi. İzmir'de ruhsatsız maske üreten bir iş yerine yapılan baskında 92 bin maske ele geçirildi.

Maske fırsatçılarına baskın
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde ekipler, bir iş yerinin ruhsatsız maske üretimi yaptığı yönünde aldığı ihbarla harekete geçti. 

Söz konusu iş yerine düzenlenen operasyonda, 92 bin maske ve maske yapımında kullanılan 125 rulo kumaş ele geçirildi.

Öte yandan, iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Y.Y. (39) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

 

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