Sahte araç ekspertizcilerine suçüstü! 15 ilde çok sayıda gözaltı var

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem ve kazalarda ağır hasar gören araçlara sahte "sağlam" raporu düzenleyerek kredi vurgunu yapan şebekeye yönelik soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin İstanbul merkezli 15 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, aralarında ekspertiz yetkililerinin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ağır hasarlı ve kazalı araçları piyasaya süren büyük bir oto ekspertiz dolandırıcılığı şebekesine yönelik kapsamlı bir adli soruşturma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin koordinesinde yürütülen ve 15 ili kapsayan şafak operasyonlarında, kredi kurumlarını zarara uğratan organize suç örgütü üyelerine ağır darbe vuruldu.

Sahte "Sağlam" Raporuyla Kredi Vurgunu Nasıl Yapıldı?

Emniyet güçlerinin ve savcılığın titiz çalışmaları sonucunda, çetenin kullandığı hileli yöntemler de tüm hatlarıyla deşifre edildi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şüphelilerin izlediği organize dolandırıcılık adımları şu şekilde gerçekleşti:

Çete üyeleri; deprem nedeniyle zarar görmüş, ağır trafik kazalarına karışmış ve bazıları basına dahi yansımış piyasa değeri düşük hasarlı araçları topladı.

Bağlantılı oldukları ekspertiz firması yetkilileriyle iş birliği yapılarak, bu hurda veya ağır hasarlı araçlara gerçeğe aykırı şekilde "hasarsız" veya "sağlam" raporları düzenlendi.

Temiz raporu alınan bu kusurlu araçlar üzerinden, özel olarak temin edilen şahıslar aracılığıyla bankalardan ve aracı kurumlardan yüksek meblağlı krediler çekildi. Çekilen kredilerin kasıtlı olarak geri ödenmemesi suretiyle finans kurumları büyük çapta zarara uğratıldı.

15 İlde Eş Zamanlı Baskın

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Mali Şube ekipleri; İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Gaziantep, Sakarya, Mardin, Bursa ve Manisa'nın da aralarında bulunduğu 15 ilde sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında ekspertiz firma yetkililerinin de yer aldığı 39 şüpheliden 27'si polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin istihbarat ve operasyon çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

İHA