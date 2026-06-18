Türkiye'yi yasa boğan Fatma Nur öğretmen cinayetinde katil zanlısı liselinin cezası belli oldu

İstanbul Çekmeköy'de lise öğretmeni Fatma Nur Ç.'yi okulda bıçaklayarak öldüren ve 6 kişiyi yaralayan 17 yaşındaki F.S.B. hakkındaki davada karar açıklandı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet verdi. Yaş küçüklüğü nedeniyle 24 yıla düşen cezaya hiçbir iyi hal indirimi uygulanmadı. Diğer yaralamalarla birlikte sanık toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Çekmeköy'de eğitim camiasını ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Fatma Nur öğretmen cinayetinin davasında beklenen karar çıktı.

Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Ç.'yi okul içinde bıçaklayarak hayattan koparan, aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 6 kişiyi ise yaralayan 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B., toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, mahkeme heyetinin sanığa hiçbir iyi hal indirimi uygulamaması dikkat çekti.

"Canavarca Hisle Kasten Öldürme" Suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet

Olayın ardından tutuklanan F.S.B. hakkında 126 yıla kadar hapis talebiyle açılan davanın dördüncü celsesi görüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlığı avukatlarının da katıldığı duruşmaya sanık, cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı.

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısının cezalandırma talebinin ardından kararını duyuran mahkeme heyeti, sanık F.S.B.'yi önce öğretmen Fatma Nur Ç.'ye yönelik eylemi nedeniyle "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun işlendiği tarihte sanığın 17 yaşında (reşit olmaması) olması kanuni gerekliliğiyle bu ceza 24 yıl hapis cezasına çevrildi.

Mahkemeden Emsal Tavır: İndirim Uygulanmadı

Türkiye'de kadın ve eğitimci cinayetlerinde sıkça tartışılan "takdiri indirim" (iyi hal) maddesi bu davada işletilmedi. Heyet, sanığın yargılama sürecindeki tutumu veya diğer sebeplerle cezasında hiçbir indirim yapmadı.

Ayrıca F.S.B., okulda yaraladığı 52 yaşındaki öğretmen Zeynep Aybars ve diğer öğrenciler için de kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs gibi çeşitli suçlardan toplamda 13 yıl 6 ay daha hapis cezası aldı. M.A. isimli mağdura yönelik eyleminden ise kesin delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat etti.

Kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, saldırıda kullanılan suç aleti bıçağa da el konuldu.

İHA