Yine halı saha yine ölüm! Bu sefer eski bir futbolcu...

Bursa'da halı saha maçında kalp krizi geçiren eski futbolcu Hakan E. (51), hayatını kaybetti. Hakan E.'nin fenalaştığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, 27 Şubat akşam saatlerinde Bursa'daki bir halı saha tesisinde meydana geldi. Birçok profesyonel kulüpte forma giyen ve Masterler Ligi kapsamında arkadaşlarıyla maç yapan Hakan E. (51), müsabakanın devam ettiği sırada aniden rahatsızlandı. Dizlerinin üstüne çöken ve kısa süre sonra yere yılan E.'ye, ilk müdahaleyi sahadaki arkadaşları yaptı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, kalp krizi geçiren E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.'nin fenalaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA