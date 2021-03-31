Yol kesip şoförü bıçaklamıştı! Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

İstanbul Arnavutköy’de çakarlı araçla trafikte durdurup tartıştığı sürücüyü bıçaklayan zanlı için istenen ceza belli oldu.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Enes Uysal SEGBİS sistemi ile tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı. Müşteki Dadaş Aras ve avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak olay günü aracıyla yoldan geçen ve yaşananları gören Sinan B. tanık olarak dinlendi.

Çakarlı aracı gördüğünü ve başta polis sandığını anlatan Sinan B., “Az ileride beyaz kamyonetin önünde çapraz bir şekilde durduğunu gördüm. Sanık Muhammet Enes Uysal küfür ederek müştekiden çektiği görüntüleri silmesini istiyordu. Sonrasında sanık birkaç kez Dadaş Aras’ın boğazına yapışmış, o da onu iteklemişti. Müşteki kendi aracına yöneldiği sırada sanık belinden bıçak çekti. Ben bağırarak müştekiyi uyardım. Müşteki döndüğünde sanık ilk darbeyi arkadan vurdu. Akabinde döndüğünde yeniden müştekiyi bıçakladı. Müşteki düştüğünde sanık üstüne abanarak bıçaklamaya devam etti. Ben ve başka bir şahıs sanığı durdurmaya çalıştık ancak sanık bizi yaklaştırmadı” dedi.

“BIÇAKLA CAMA VURDU”

Bir ara müştekinin sanıktan kurtulduğunu söyleyen Sinan B., “Ben hemen arkada duran aracıma gitmesini söyledim. Müştekiyle birlikte ben de gittim. Araca binince ben hemen kapıları kilitledim. Sanık yine gelip müştekiden görüntüleri silmesini istedi. Müşteki kendinden geçer gibiydi. Sanığa çekilmesini söyledim ancak sanık kapıyı açmak için iki kez elindeki bıçakla cama vurdu. Sonra aracı sürerek müştekiyi hastaneye götürdüm” dedi.

“ÖLDÜRMEYE YÖNELİKTİ”

Alınan tanık beyanının ardından duruşma savcısı esasa ilişkin mütlaasını açıkladı. Savcı, sanık Uysal’ın ilk bıçak darbesinden sonra müşteki Dadaş Aras’ın arkasından giderek bıçaklamaya devam ettiğini, başkalarının müdahale etmesine engel olduğunu belirterek, “Sanığın eylemine bağlı olarak ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu kanaatinin oluştuğu” ifadelerini kullandı. Sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep eden savcı sanığın, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkoyulması” ve “hakaret” suçlarından 12 yıl 3 ay 15 günden 34 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.



Mütalaanın ardından sanık ve avukatına savunmalarını hazırlamak için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.