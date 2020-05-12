65 yaş yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma izin saatleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağında kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabileceği saatleri açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamasına göre vatandaşlar 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma sınırlandırması uygulamasında belirlenen saatlarde sokağa çıkabilecek.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle oldu:

Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-17.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.