ABD mahkemesinden Eylem Tok'un talebine ret

Bir kişinin ölümüne neden olan oğlu ile Türkiye'yi terk ederek önce Mısır'a oradan da ABD’ye giden ve yakalanarak tutuklanan Eylem Tok hakkında tutukluluğa devam kararı çıktı

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart’ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV’ye çarpmış, yaralanan beş kişiden O.A. hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki gencin kaza yerine gelen annesi Tok’un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır’a, ardından da ABD’ye kaçtıkları tespit edilmişti.

Türkiye, şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakını ABD’ye iletilmiş ve her iki isim de bu kapsamda yakalanmıştı.

Tok’un ikinci duruşması görüldü.

AA’nın aktardığına göre duruşmada Tok’un avukatı iadeye karşı çıkarak ve Tok’un kefaletle serbest bırakılmasını istedi.

Savcı Kristen Kearney da ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan gönderilen görüşe atıfta bulundu. Türk makamlarının Tok’un suçluya yardım etmenin dışında suç mahallindeki ilgili delilleri yok etme, karartma veya değiştirme konusunda ek iddialarını gündeme getirdi.

Duruşmaya bakan hakim Donald L. Cabell, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut iade anlaşması çerçevesinde savunma ve savcılık makamlarının iddialarının incelenmesi için duruşmayı erteledi.

Cabell, ağustosta bir tarih belirlenmesi için tarafları birbiriyle iletişime geçmeye çağırarak, bu süre içinde Tok’un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AA